В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка

17:22

Иллюстрация пресс-службы АО СЗ

«Рублево-Архангельское» (проект СберСити)

Состоялась церемония заливки первого куба бетона в основание нового офиса Среднерусского банка Сбербанка на территории СберСити. Старт работ для офисной башни площадью 40 685 кв. м дали вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанкаи генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» (проект СберСити)

Здание высотой 80 метров, выполненное в виде стилизованного столбца монет, планируется завершить в III квартале 2027 года. Оригинальный архитектурный проект состоит из 17 наземных и двух подземных этажей.

Расположенное в деловой части СберСити офисное здание A25 выделяется своей эллиптической формой с чередующимися этажами. Каждый этаж смещен относительно предыдущего и центральной оси, это и создает спиральный силуэт. Панорамное остекление и смещение уровней в разных направлениях из каждой точки здания открывают прекрасный вид на японский сад, гладь пруда и панораму города. Природа становится неотъемлемой частью проекта, сливаясь с рабочими пространствами через окна башни. Прозрачность фасада чередуется с системой металлических колец, которые подчёркивают спиральное движение здания. Его архитектурный характер и ключевое расположение на площади делают A25 знаковым объектом и настоящим произведением дизайна в городском масштабе.

«СберСити очень гордится проектом этого здания, оно выделяется своей яркой архитектурой и может стать, если не визитной карточкой района, то, как минимум, знаковым ориентиром для жителей и тех, кто будет работать в офисном кластере, – сказал Андрей Лихачев. – Наше сотрудничество со Среднерусским банком Сбербанка - пример долгосрочного, эффективного партнерства. Коллеги поставили амбициозную цель и четко сформулировали задачу. У нас нет сомнений, что здание станет одним из характерных банковских зданий в Москве».

«Сегодня, становясь одним из первых резидентов СберСити, мы закладываем основу нового центра компетенций, – отметил Евгений Титов. – Здесь объединятся более 1,5 тысяч наших лучших специалистов. Я уверен, что совместная работа в этой уникальной среде поможет нам не просто адаптироваться к изменениям, а активно формировать будущее банковской отрасли, создавая решения, которые станут новым стандартом для всего рынка».