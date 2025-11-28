В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка
17:22 28.11.2025
|
Иллюстрация пресс-службы АО СЗ
«Рублево-Архангельское» (проект СберСити)
Здание высотой 80 метров, выполненное в виде стилизованного столбца монет, планируется завершить в III квартале 2027 года. Оригинальный архитектурный проект состоит из 17 наземных и двух подземных этажей.
Расположенное в деловой части СберСити офисное здание A25 выделяется своей эллиптической формой с чередующимися этажами. Каждый этаж смещен относительно предыдущего и центральной оси, это и создает спиральный силуэт. Панорамное остекление и смещение уровней в разных направлениях из каждой точки здания открывают прекрасный вид на японский сад, гладь пруда и панораму города. Природа становится неотъемлемой частью проекта, сливаясь с рабочими пространствами через окна башни. Прозрачность фасада чередуется с системой металлических колец, которые подчёркивают спиральное движение здания. Его архитектурный характер и ключевое расположение на площади делают A25 знаковым объектом и настоящим произведением дизайна в городском масштабе.
«СберСити очень гордится проектом этого здания, оно выделяется своей яркой архитектурой и может стать, если не визитной карточкой района, то, как минимум, знаковым ориентиром для жителей и тех, кто будет работать в офисном кластере, – сказал Андрей Лихачев. – Наше сотрудничество со Среднерусским банком Сбербанка - пример долгосрочного, эффективного партнерства. Коллеги поставили амбициозную цель и четко сформулировали задачу. У нас нет сомнений, что здание станет одним из характерных банковских зданий в Москве».
«Сегодня, становясь одним из первых резидентов СберСити, мы закладываем основу нового центра компетенций, – отметил Евгений Титов. – Здесь объединятся более 1,5 тысяч наших лучших специалистов. Я уверен, что совместная работа в этой уникальной среде поможет нам не просто адаптироваться к изменениям, а активно формировать будущее банковской отрасли, создавая решения, которые станут новым стандартом для всего рынка».
