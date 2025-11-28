Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
17:51 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал налоговый закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ вводит поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС.
Снижение будет постепенным: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения.
НОВОСТИ
- 18:40 28.11.2025
- Песков сообщил, что РФ ведет переговоры по Украине только с США
- 17:22 28.11.2025
- В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка
- 17:14 28.11.2025
- Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
- 17:12 28.11.2025
- Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
- 17:00 28.11.2025
- Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
- 16:32 28.11.2025
- Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
- 16:12 28.11.2025
- Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
- 16:00 28.11.2025
- Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
- 15:32 28.11.2025
- За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
- 15:12 28.11.2025
- РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать