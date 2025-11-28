Песков сообщил, что РФ ведет переговоры по Украине только с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.



«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», — сказал Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что в настоящий момент нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости принять Европу за стол переговоров. «Нет, сейчас их нельзя принимать во внимание, конечно», — сказал Песков.





