0
0
154
НОВОСТИ

На тему мирного плана по Украине публикуют много фейков - Песков

19:10 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема американского мирного плана по Украине провоцирует много публикаций, и значительная часть из них не соответствует реальности, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 28.11.2025
Песков сообщил, что РФ ведет переговоры по Украине только с США
0
218
17:51 28.11.2025
Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
0
348
17:22 28.11.2025
В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка
0
283
17:14 28.11.2025
Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
0
304
17:12 28.11.2025
Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
0
280
17:00 28.11.2025
Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
0
304
16:32 28.11.2025
Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
0
328
16:12 28.11.2025
Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
0
423
16:00 28.11.2025
Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
0
412
15:32 28.11.2025
За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
0
411

Возврат к списку