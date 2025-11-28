На тему мирного плана по Украине публикуют много фейков - Песков

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема американского мирного плана по Украине провоцирует много публикаций, и значительная часть из них не соответствует реальности, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.





