Глава МИД Ирана: Хорошего опыта общения с американцами у нас нет...

Иран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с США, Тегеран не запрашивал их проведение. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Нет, — сказал он в интервью телекомпании CBS в ответ на вопрос, связывался ли Тегеран напрямую или через посредников по вопросу переговоров. — Мы достаточно стабильны и сильны, защищаем свой народ от этого акта агрессии. Мы не видим причин вести переговоры с американцами, мы вели с ними обсуждения в момент, когда они нас атаковали, это случилось и во второй раз. Хорошего опыта общения с американцами у нас нет».