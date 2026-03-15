Глава МИД Ирана: Хорошего опыта общения с американцами у нас нет...
18:20 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с США, Тегеран не запрашивал их проведение. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Нет, — сказал он в интервью телекомпании CBS в ответ на вопрос, связывался ли Тегеран напрямую или через посредников по вопросу переговоров. — Мы достаточно стабильны и сильны, защищаем свой народ от этого акта агрессии. Мы не видим причин вести переговоры с американцами, мы вели с ними обсуждения в момент, когда они нас атаковали, это случилось и во второй раз. Хорошего опыта общения с американцами у нас нет».
- 17:05 15.03.2026
- Глава Минэнерго США рассказал, когда, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может закончится
- 15:40 15.03.2026
- В Норвегии не будет размещено ядерное оружие - премьер Йонас Гар Стёре
- 12:25 15.03.2026
- Референдум по конституции Казахстана признан состоявшимся
- 11:30 15.03.2026
- Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
- 11:15 15.03.2026
- Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
- 10:24 15.03.2026
- Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
- 09:30 15.03.2026
- США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса
- 09:15 15.03.2026
- Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
- 09:00 15.03.2026
- Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...
- 20:30 14.03.2026
- Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
