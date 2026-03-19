Зеленский хочет получить «уже сейчас» миллиарды евро от ЕС на энергетику

19:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине требуется минимум 5 млрд евро для устойчивости ее энергетической системы в следующий зимний период, заявил Владимир Зеленский.

«Мы провели энергетические встречи в формате „Рамштайн“, и все участники получили исчерпывающую информацию о ситуации и наших потребностях. Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему <…>. Время имеет значение. Эту работу надо начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас, по крайней мере 5 миллиардов [евро] на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов [евро]. То же самое касается обороны», — сказал он в ходе выступления на Совете ЕС. Текст приводится на сайте офиса Зеленского.