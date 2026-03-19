Страны-члены Международного энергетического агентства начали поставлять на рынки нефть из чрезвычайных запасов

22:21 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) начали поставлять на рынки нефть из своих чрезвычайных запасов в рамках договоренности, достигнутой в начале марта из-за перебоев с поставками, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте МЭА.

«В соответствии с объявленным 11 марта соглашением о направлении странами — членами МЭА на рынок 400 млн баррелей нефти, уже начался выпуск первых объемов нефти из чрезвычайных запасов», — говорится в заявлении.

Большая часть поставок придется на нефть, хотя в Европе будут преобладать продукты ее переработки. Всего планируется выделить 426 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. В МЭА при этом уточнили, что соотношение между этими типами продукции, как и объемы могут измениться «по мере уточнения странами конкретных деталей своего вклада».

