Страны-члены Международного энергетического агентства начали поставлять на рынки нефть из чрезвычайных запасов
22:21 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) начали поставлять на рынки нефть из своих чрезвычайных запасов в рамках договоренности, достигнутой в начале марта из-за перебоев с поставками, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте МЭА.
«В соответствии с объявленным 11 марта соглашением о направлении странами — членами МЭА на рынок 400 млн баррелей нефти, уже начался выпуск первых объемов нефти из чрезвычайных запасов», — говорится в заявлении.
Большая часть поставок придется на нефть, хотя в Европе будут преобладать продукты ее переработки. Всего планируется выделить 426 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. В МЭА при этом уточнили, что соотношение между этими типами продукции, как и объемы могут измениться «по мере уточнения странами конкретных деталей своего вклада».
