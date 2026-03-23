Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи

13:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская контрразведка раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в столице Нью-Дели и мегаполисе Мумбаи, административном центре западного штата Махараштра. Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

К настоящему времени арестованы 18 человек, включая шестерых несовершеннолетних, которые по заданию пакистанских кураторов вели на всей территории Индии тайное наблюдение за правительственными учреждениями, железнодорожными вокзалами и другими важными объектами. Они проводили их съемку видеокамерами с солнечными батареями и передавали видеозаписи и координаты GPS отснятых объектов разведке Пакистана.

Межведомственная разведка Пакистана (Inter Services Intelligence, ISI) продолжает активные шпионские операции в Индии после проведения в мае 2025 года индийской военной операции «Синдур», рассказали собеседники издания. Вербовка ведется через соцсети, ISI пытается все шире использовать для шпионажа женщин и подростков из малообеспеченных семей.

В 2025 году индийская контрразведка ликвидировала несколько шпионских ячеек ISI в Пенджабе и других пограничных штатах страны. Пакистанские агенты выполняли задания по сбору секретной информации о силах безопасности, передвижении и дислокации частей ВС Индии. Для этого разведка Пакистана использовала ряд операторов видеоканалов и популярных видеоблогеров с большим числом подписчиков. Привлеченным к сотрудничеству с ISI также поручалось активное размещение в своих блогах антииндийских пропагандистских материалов.

