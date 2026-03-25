Мишустин поручил ФАС продумать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ
11:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ продумать меры, которые позволят эффективнее устранять нарушения в сфере тарифов ЖКХ.
Задача поставлена по итогам отчета правительства в Госдуме.
«По итогам обсуждения темы тарифов ЖКХ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе представить предложения по совершенствованию системы мер для устранения нарушений в сфере тарифного регулирования. Срок исполнения — не позднее 20 апреля», — говорится в сообщении кабмина.
