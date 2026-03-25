Иран обсуждает с дружественными странами и соседями посредничество в конфликте с США — МИД
11:05 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана обсуждают с дружественными странами и соседями посредничество в конфликте с США. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today.
По его словам, «многие страны, как в регионе, так и за его пределами, обращались к Ирану с предложениями выступить посредниками в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами». «Между Ираном, его соседями и другими дружественными государствами в настоящее время ведутся подобные переговоры. Мы с пониманием относимся к тому, что страны региона, наши соседи, обеспокоены возможными последствиями, и что все стремятся тем или иным образом способствовать стабилизации ситуации и восстановлению спокойствия», — добавил он.
Отвечая на вопрос о роли Пакистана в переговорном процессе, Багаи сказал, что у Ирана сложились хорошие отношения с Пакистаном, как и с другими соседними государствами. «В связи с этим наш министр иностранных дел поддерживает контакты со своим пакистанским коллегой. Он также ведет диалог с главами внешнеполитических ведомств ряда других соседних стран», — указал он.
