Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
13:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будапешт приостанавливает поставки газа Киеву до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, такое решение принято на заседании правительства страны.
«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ», — заявил Орбан в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать