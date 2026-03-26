Высший суд ЕС счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций
17:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший судебный орган ЕС — Европейский суд юстиции — счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций, обосновав свое решение отклонить апелляционные иски пяти российских бизнесменов. Об этом говорится в постановлении суда.
«Суд постановил, что, чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае», — говорится в постановлении.
Согласно официальной формулировке Совета ЕС, «19 санкционных пакетов, введенных против России, имеют целью прекращение <…> войны против Украины через максимальное давление на Россию и использование всех средств для снижения ее возможностей».
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать