Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico

10:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина, Албания, Молдавия, Сербия и Черногория сталкиваются с политическими и экономическими проблемами при ведении переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Нам не нужна еще одна Венгрия или Словакия. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10 — 15 лет. И тогда мы можем столкнуться с еще одним [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — утверждает неназванный европейский чиновник. По его словам, против группы стран, которые находятся в «листе ожидания» на вступление в сообщество, выступает ряд стран-членов, которые «с осторожностью относятся к прочности и долгосрочности их приверженности фундаментальным ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастность судебной системы и другие демократические свободы».

Другой проблемой для этих стран остается экономический разрыв с государствами — членами ЕС. Все 13 стран, которые вступили в сообщество с 2004 года, по-прежнему получают больше средств, чем вносят в бюджет. Газета пишет, что такая же ситуация, скорее всего, произойдет и с 5 странами — кандидатами на вступление в Евросоюз. Другой чиновник подчеркнул, что некоторым другим странам, таким как Исландии или Норвегии, «было бы проще вступить в ЕС», так как они «уже на 80% выполнили требования».

Как сообщалось ранее, новыми странами — членами ЕС могут стать к 2030 году в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, ЕК поддерживает стремление Черногории закончить переговоры о приеме в ЕС к 2026 году, Албании — к 2027 году, Украины и Молдавии — к 2028 году, несмотря на то что пока переговоры с Киевом и Кишиневом на практике еще не начинались.

