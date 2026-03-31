НОВОСТИ

Госдолг РФ за 2025 г. вырос на 21%, до 35,1 трлн руб. — Счетная палата

09:05 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственной долг Российской Федерации по итогам 2025 года увеличился на 21% по сравнению с показателями 2024 года и составил 35,1 трлн руб. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнения федерального бюджета за январь — декабрь 2025 года.

«Государственный долг Российской Федерации за 2025 год увеличился на 6,1 трлн руб. (на 21%), составив на 1 января 2026 года 35,1 трлн руб.», — говорится в материалах.

