Ни одно судно с грузами для враждебных Ирану стран не прошло через Ормузский пролив — ТВ

09:20 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С начала блокировки Ираном Ормузского пролива и до настоящего времени ни одно судно, направлявшееся с грузами во враждебные страны, не пересекало его и не пройдет по нему в будущем. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского высокопоставленного источника.

По его словам, «до сих пор ни одно судно с грузами для враждебных [Ирану] государств не пересекало Ормузский пролив, и в будущем этого не произойдет». Он также утверждал, что «ни одно судно не проходило через Ормузский пролив без тщательной проверки документов и без соглашения с Ираном».

НОВОСТИ

10:05 31.03.2026
В случае наземной операции Иран будет решать вопрос возвращения войск США — вице-президент
0
42
10:00 31.03.2026
Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN
0
59
09:32 31.03.2026
Лидер США не увязывает завершение войны с Ираном с открытием Ормузского пролива — WSJ
0
118
09:05 31.03.2026
Госдолг РФ за 2025 г. вырос на 21%, до 35,1 трлн руб. — Счетная палата
0
195
09:00 31.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА
0
178
22:40 30.03.2026
Режим ЧС введен в 8 муниципалитетах Дагестана из-за последствий непогоды
0
663
22:00 30.03.2026
Иностранцев планируют выдворять из РФ за незаконные митинги и хулиганство
0
705
21:30 30.03.2026
США будут принимать решение по допуску на Кубу отдельно для каждого танкера — Белый дом
0
688
21:10 30.03.2026
Власти Японии собираются усилить охрану иностранных посольств
0
766
20:50 30.03.2026
Эфиопия предоставит «золотую визу» инвесторам в экономику страны
0
769

