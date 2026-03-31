Ни одно судно с грузами для враждебных Ирану стран не прошло через Ормузский пролив — ТВ
09:20 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С начала блокировки Ираном Ормузского пролива и до настоящего времени ни одно судно, направлявшееся с грузами во враждебные страны, не пересекало его и не пройдет по нему в будущем. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского высокопоставленного источника.
По его словам, «до сих пор ни одно судно с грузами для враждебных [Ирану] государств не пересекало Ормузский пролив, и в будущем этого не произойдет». Он также утверждал, что «ни одно судно не проходило через Ормузский пролив без тщательной проверки документов и без соглашения с Ираном».
НОВОСТИ
- 10:05 31.03.2026
- В случае наземной операции Иран будет решать вопрос возвращения войск США — вице-президент
- 10:00 31.03.2026
- Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN
- 09:32 31.03.2026
- Лидер США не увязывает завершение войны с Ираном с открытием Ормузского пролива — WSJ
- 09:05 31.03.2026
- Госдолг РФ за 2025 г. вырос на 21%, до 35,1 трлн руб. — Счетная палата
- 09:00 31.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА
- 22:40 30.03.2026
- Режим ЧС введен в 8 муниципалитетах Дагестана из-за последствий непогоды
- 22:00 30.03.2026
- Иностранцев планируют выдворять из РФ за незаконные митинги и хулиганство
- 21:30 30.03.2026
- США будут принимать решение по допуску на Кубу отдельно для каждого танкера — Белый дом
- 21:10 30.03.2026
- Власти Японии собираются усилить охрану иностранных посольств
- 20:50 30.03.2026
- Эфиопия предоставит «золотую визу» инвесторам в экономику страны
