Ни одно судно с грузами для враждебных Ирану стран не прошло через Ормузский пролив — ТВ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С начала блокировки Ираном Ормузского пролива и до настоящего времени ни одно судно, направлявшееся с грузами во враждебные страны, не пересекало его и не пройдет по нему в будущем. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского высокопоставленного источника.

По его словам, «до сих пор ни одно судно с грузами для враждебных [Ирану] государств не пересекало Ормузский пролив, и в будущем этого не произойдет». Он также утверждал, что «ни одно судно не проходило через Ормузский пролив без тщательной проверки документов и без соглашения с Ираном».