Польша не предоставляла свое воздушное пространство для действий против РФ — генерал
11:05 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о том, что Польша якобы предоставляет свое воздушное пространство для действий против России, является ложной. Об этом говорится в заявлении начальника оперативного командования польских ВС генерала Мачея Клиша, опубликованном в соцсети Х.
«В связи с появляющимися в общественном пространстве ложными сообщениями, я решительно подчеркиваю: информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для <…> действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — заявил генерал.
Он напомнил, что по требованию оперативного командования в восточных районах Польши была введена запретная для полетов зона сроком с 10 марта до 9 июня 2026 г. Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже 3 км. Время действия бесполетной зоны — 24 часа в сутки. Исключения делаются для самолетов гражданской и санитарной авиации, которые должны будут получать специальное разрешение для пролета над запретной зоной.
«Эти решения имеют исключительно превентивный характер и приняты для охраны жизни и здоровья граждан и безопасности государственной инфраструктуры», — пояснил Клиш.
