Авианосцы ВМС США отступили от берегов Ирана на 1 тыс. км — замглавы КСИР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американских авианосцев нет в Персидском заливе, они отступили на 1 тыс. км от берегов Ирана. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави.

«Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров. Самая уязвимая точка американцев — их корабли. Ни в Персидском заливе, ни в тысяче километров от нас нет авианосцев. Америка создает ложные сигналы, и их корабли находятся гораздо дальше, чем они утверждают, что свидетельствует о полной готовности наших сил», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.