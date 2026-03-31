В Белгородской области за шпионаж задержан агент спецслужб Украины

12:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области агента спецслужб Украины, передававшего данные о местах скопления военнослужащих для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах противника», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый через иностранный мессенджер был завербован Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для сбора за денежное вознаграждение информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области. «Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», — отметили в ФСБ. Таким образом, он передал противнику сведения, которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов.

