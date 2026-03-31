Сбер прогнозирует рост ВВП на 1% в 2026 году

Инвестиции частного сектора в РФ в 2026 году сократятся на 1-2% по сравнению с прошлым годом, а ВВП вырастет на 1%. Такой прогноз в интервью РИА Новости представил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер добавил, что за прошедшие месяцы российский рынок адаптировался к изменениям налоговой системы. «В начале года это дало повышенную волатильность цен. По нашим оценкам, совокупный вклад этих изменений в инфляцию составил 0,6-0,8 процентного пункта – остался ниже 1%, как и показывали расчеты», – отметил Ведяхин.

Оперативные данные говорят, что ценовой фон остается благоприятным – рост цен в 2026 году окажется около 6% и будет невысоким по историческим меркам, указал он.