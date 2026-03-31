Разведка сообщила Трампу, что Иран вряд ли поддастся угрозам США — WP
13:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники американской разведки проинформировали президента США Дональда Трампа о том, что Иран, согласно их оценкам, скорее всего, не будет реагировать на угрозы со стороны вашингтонской администрации. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).
По словам источников издания, «аналитики разведки представили оценки, согласно которым Иран считает, что одерживает верх в конфликте, и в связи с этим вряд ли будет реагировать на угрозы применения силы со стороны США». Как уточнили источники, американского лидера «ознакомили с этими оценками».
Как констатируется в публикации, президент США регулярно выступает с новыми угрозами в адрес Ирана, но вместе с тем заявляет и о поддержании контактов между американской стороной и властями исламской республики. «Иран отрицает практически все утверждения Трампа», — отмечает издание. По словам его источников, между сторонами пока имеет место лишь «обмен через правительство Пакистана требованиями, которые не совпадают друг с другом».
