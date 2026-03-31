Собянин: В 2025 году завершен ремонт 17 московских библиотек
13:25 31.03.2026
В Москве продолжается модернизация учреждений культуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в 2025 году в столице был завершен ремонт 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. Например, после комплексной реконструкции начал работать культурный центр «Москвич» у метро «Текстильщики». В нынешнем году предполагается завершить реставрацию фасада культурного центра «ЗИЛ» на Восточной улице и реконструкцию культурного центра «Авангард» на улице Генерала Белова.
По словам градоначальника, в культурных центрах москвичи могут посетить более 11,1 тысячи клубов и кружков. Занятия регулярно посещают около 203 тыс. человек. В учреждениях культуры в год проводят более 65 тыс. событий, в которых участвуют примерно 4,5 млн горожан. Например, культурные центры устраивают творческие конкурсы, фестивали и концерты для людей разных возрастов.
Московские библиотеки 2025 году выдали читателям свыше 10 млн изданий, причем 800 тыс. заказов поступили посредством электронного сервиса «Библиотеки Москвы». Библиотеки и культурные центры участвовали в книжном фестивале «Красная площадь», в рамках которого состоялось примерно 100 мероприятий. На трех центральных площадках Москвы летом действовал проект «Книга в городе». Его участники – около 600 тыс. человек - побывали на автограф-сессиях современных авторов, читках фрагментов из сочинений отечественных писателей с участием народных артистов России и музыкальных вечерах.
