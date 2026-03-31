Украине указали способ, как получить от Европы 4 млрд евро, не учитывая позицию Венгрии
21:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар Марта Кос направила Киеву список из 11 законопроектов, принятие которых могло бы помочь Украине получить 4 млрд евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
«Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству [в ЕС] и являются частью „Украинского плана“. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро», — приводит издание слова еврокомиссара.
Все законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию. Речь идет о законопроектах, связанных с судебной реформой, госслужбой, энергетикой и железнодорожной сферой. Их принятие позволит Киеву привлечь финансирование без единогласного решения стран ЕС, что важно Украине в условиях блокирования пакетов помощи Венгрией.
НОВОСТИ
- 21:41 31.03.2026
- Арагчи: Иран не согласен на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только встране, но и во всем регионе
- 20:09 31.03.2026
- Еврокомиссия призывает страны ЕС экономить авиакеросин и дизтопливо
- 19:20 31.03.2026
- С начала операции против Ирана цены на газ в Европе выросли на 70%, на нефть – на 60% - еврокомиссар
- 18:49 31.03.2026
- Март текущего года стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве
- 18:20 31.03.2026
- В Госдуму поступил законопроект, обязывающий банки передавать в ФНС данные обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний
- 18:00 31.03.2026
- Объекты Microsoft, Apple, Boeing и других американских компаний в регионе могут оказаться под ударами Ирана - КСИР
- 17:40 31.03.2026
- Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
- 17:27 31.03.2026
- Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
- 17:12 31.03.2026
- Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
- 17:00 31.03.2026
- Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
