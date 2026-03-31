Украине указали способ, как получить от Европы 4 млрд евро, не учитывая позицию Венгрии

21:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар Марта Кос направила Киеву список из 11 законопроектов, принятие которых могло бы помочь Украине получить 4 млрд евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству [в ЕС] и являются частью „Украинского плана“. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро», — приводит издание слова еврокомиссара.

Все законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию. Речь идет о законопроектах, связанных с судебной реформой, госслужбой, энергетикой и железнодорожной сферой. Их принятие позволит Киеву привлечь финансирование без единогласного решения стран ЕС, что важно Украине в условиях блокирования пакетов помощи Венгрией.

НОВОСТИ

21:41 31.03.2026
Арагчи: Иран не согласен на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только встране, но и во всем регионе
0
124
20:09 31.03.2026
Еврокомиссия призывает страны ЕС экономить авиакеросин и дизтопливо
0
249
19:20 31.03.2026
С начала операции против Ирана цены на газ в Европе выросли на 70%, на нефть – на 60% - еврокомиссар
0
307
18:49 31.03.2026
Март текущего года стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве
0
341
18:20 31.03.2026
В Госдуму поступил законопроект, обязывающий банки передавать в ФНС данные обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний
0
380
18:00 31.03.2026
Объекты Microsoft, Apple, Boeing и других американских компаний в регионе могут оказаться под ударами Ирана - КСИР
0
427
17:40 31.03.2026
Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
0
460
17:27 31.03.2026
Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
0
390
17:12 31.03.2026
Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
0
427
17:00 31.03.2026
Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
0
492

