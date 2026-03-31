Украине указали способ, как получить от Европы 4 млрд евро, не учитывая позицию Венгрии

Еврокомиссар Марта Кос направила Киеву список из 11 законопроектов, принятие которых могло бы помочь Украине получить 4 млрд евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству [в ЕС] и являются частью „Украинского плана“. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро», — приводит издание слова еврокомиссара.

Все законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию. Речь идет о законопроектах, связанных с судебной реформой, госслужбой, энергетикой и железнодорожной сферой. Их принятие позволит Киеву привлечь финансирование без единогласного решения стран ЕС, что важно Украине в условиях блокирования пакетов помощи Венгрией.