Сергей Собянин: Завершено создание городского вокзала Славянский Бульвар

15:55 02.04.2026

В Москве завершен большой проект, связанный одновременно с транспортом и благоустройством города. В столице создан городской вокзал Славянский бульвар. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в месте, где появился новый объект, пассажиры пригородного сообщения не раз просили создать платформу для поездов, однако было принято решение о строительстве более перспективного крупного хаба. Новый вокзал объединяет Арбатско-Покровскую линию метро, первый Московский центральный диаметр, поезда дальнего пригорода и «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево, а также 25 маршрутов наземного транспорта.

«Пассажиропоток хаба составляет больше 114 тысяч человек в сутки», – подчеркнул Собянин.

Для того, чтобы пересадка с наземного транспорта на метро и поезда Московского центрального диаметра была более комфортной, на вокзале построили навесы «сухие ноги» протяженностью более 500 м. «Легкость и эстетичность конструкциям придают волнообразная форма и деревянные элементы, а также 16 зенитных фонарей, напоминающих мансардные окна, - отметил градоначальник. -По периметру кровли и на колоннах смонтирована архитектурно-художественная подсветка».

В холодное время года переходы будут обогреваться системами инфракрасного излучения. Как подчеркнул глава города, навесы «сухие ноги» на крупных транспортных узлах начали создавать в Москве не очень давно, однако они получили одобрение пассажиров, которые могут в комфортных условиях пересаживаться с одного вида транспорта на другой и не зависят от капризов погоды.

