Потомка саратовских волков третий день ищут в Республике Корея

В Республике Корея третий день продолжаются поиски волка, сбежавшего из зоопарка города Тэджон. За развитием событий следит даже президент страны Ли Чжэ Мён.

Известно, что утром 8 апреля двухлетний волк по кличке Ныкку прорыл подкоп в своем вольере и бродил по городу, в котором проживают более 1,4 млн человек. Как указывает агентство Рёнхап, Ныкку — потомок волков, привезенных из Саратовской области в 2008 году.

«Сейчас полиция, экстренные службы, армия прилагают все усилия для безопасной поимки и возвращения [волка]. Лишь бы никто из людей не пострадал, желаю, чтобы Ныкку вернулся невредимым», — написал в четверг президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в соцсети X.

Волка искали на близлежащих лесистых холмах с помощью дронов, тепловизоров и служебных собак, специалисты расставили ловушки с приманкой. В парке O-World, где жил Ныкку, включали запись воя волчьей стаи. Зоологи надеются, что волк вернется домой, поддавшись инстинктам.

По неподтвержденным сообщениям, очевидцы якобы видели зверя в окрестностях города Чхонджу в 23 км от парка. В связи с большим интересом к событию, как сообщает Рёнхап, в интернете был запущен «мемкойн» (криптовалюта, созданная по шуточному поводу), посвященный побегу волка.