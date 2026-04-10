Потомка саратовских волков третий день ищут в Республике Корея
10:20 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Республике Корея третий день продолжаются поиски волка, сбежавшего из зоопарка города Тэджон. За развитием событий следит даже президент страны Ли Чжэ Мён.
Известно, что утром 8 апреля двухлетний волк по кличке Ныкку прорыл подкоп в своем вольере и бродил по городу, в котором проживают более 1,4 млн человек. Как указывает агентство Рёнхап, Ныкку — потомок волков, привезенных из Саратовской области в 2008 году.
«Сейчас полиция, экстренные службы, армия прилагают все усилия для безопасной поимки и возвращения [волка]. Лишь бы никто из людей не пострадал, желаю, чтобы Ныкку вернулся невредимым», — написал в четверг президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в соцсети X.
Волка искали на близлежащих лесистых холмах с помощью дронов, тепловизоров и служебных собак, специалисты расставили ловушки с приманкой. В парке O-World, где жил Ныкку, включали запись воя волчьей стаи. Зоологи надеются, что волк вернется домой, поддавшись инстинктам.
По неподтвержденным сообщениям, очевидцы якобы видели зверя в окрестностях города Чхонджу в 23 км от парка. В связи с большим интересом к событию, как сообщает Рёнхап, в интернете был запущен «мемкойн» (криптовалюта, созданная по шуточному поводу), посвященный побегу волка.
Новости
- 11:40 10.04.2026
- ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
- 11:32 10.04.2026
- Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
- 11:20 10.04.2026
- Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
- 11:05 10.04.2026
- Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
- 11:00 10.04.2026
- Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
- 10:32 10.04.2026
- Ученые РФ нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции
- 10:05 10.04.2026
- ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
- 10:00 10.04.2026
- Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
- 09:33 10.04.2026
- Собянин: Платформа «МЭШ» теперь полноценно работает в столичных колледжах
- 09:32 10.04.2026
- Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
