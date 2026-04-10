Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
11:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Великобритании — 53% — считают, что США играют негативную роль на глобальной арене. До начала операции против Ирана такое мнение выражали 35% британцев, пишет издание Politico со ссылкой на опрос компании Public First.
Менее трети респондентов (29%) заявили, что США играют позитивную роль в мировых делах. В декабре 2025 года в аналогичном опросе доля таких ответов составила 41%. Почти две трети участников опроса считают, что Вашингтон создает проблемы, а не решает их. 57% респондентов сказали, что США бросают вызов своим союзникам, нежели поддерживают их (27%).
До операции против Ирана жители Великобритании скорее готовы были положиться на союзника по ту сторону Атлантического океана — такой ответ давали 44% респондентов. В новом опросе 49% сказали, что в кризисные ситуации полагаться на США нельзя, 32% считают иначе.
«Всего за 5 месяцев общественность Соединенного Королевства полностью утратила веру в своего главного союзника. Как раз в тот момент, когда мир, как кажется, переживает беспрецедентно нестабильные времена», — цитирует издание главу Public First Себа Райда.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать