Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос

11:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Великобритании — 53% — считают, что США играют негативную роль на глобальной арене. До начала операции против Ирана такое мнение выражали 35% британцев, пишет издание Politico со ссылкой на опрос компании Public First.

Менее трети респондентов (29%) заявили, что США играют позитивную роль в мировых делах. В декабре 2025 года в аналогичном опросе доля таких ответов составила 41%. Почти две трети участников опроса считают, что Вашингтон создает проблемы, а не решает их. 57% респондентов сказали, что США бросают вызов своим союзникам, нежели поддерживают их (27%).

До операции против Ирана жители Великобритании скорее готовы были положиться на союзника по ту сторону Атлантического океана — такой ответ давали 44% респондентов. В новом опросе 49% сказали, что в кризисные ситуации полагаться на США нельзя, 32% считают иначе.

«Всего за 5 месяцев общественность Соединенного Королевства полностью утратила веру в своего главного союзника. Как раз в тот момент, когда мир, как кажется, переживает беспрецедентно нестабильные времена», — цитирует издание главу Public First Себа Райда.

НОВОСТИ

11:40 10.04.2026
ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
0
7
11:32 10.04.2026
Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
0
30
11:20 10.04.2026
Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
0
31
11:05 10.04.2026
Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
0
39
10:32 10.04.2026
Ученые РФ нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции
0
44
10:20 10.04.2026
Потомка саратовских волков третий день ищут в Республике Корея
0
44
10:05 10.04.2026
ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
0
252
10:00 10.04.2026
Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
0
261
09:33 10.04.2026
Собянин: Платформа «МЭШ» теперь полноценно работает в столичных колледжах
0
45
09:32 10.04.2026
Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
0
247

