Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT

11:20 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ стран Евросоюза предоставлять военные базы Соединенным Штатам в операции против Ирана свидетельствует о расколе внутри НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, «ограничение доступа США к военным базам во время войны с Ираном со стороны европейских стран выявило углубляющийся раскол внутри альянса и усилило опасения, что Дональд Трамп может использовать это как предлог для сокращения участия Вашингтона в обороне Европы».

Согласно заявлению представителя Белого дома FT, ранее «президент Трамп сказал, что НАТО была проверена и они провалились».

Практически все европейские члены НАТО в целом поддерживают большую «стратегическую автономию» от США, что соответствует желанию американской администрации, чтобы континент взял на себя большую ответственность за собственную оборону, говорится в публикации. Однако, согласно заявлению дипломатов, отказ предоставить США доступ к базам — это крайность, продиктованная внутриполитическими соображениями, противоречащими духу взаимной обороны.

«Цена этого может быть огромной», — сказал один из дипломатических представителей. «Теперь даже американские чиновники, которые понимают, почему НАТО [в Европе] полезна для них, задаются вопросом, зачем они [европейцы] это делают», — подчеркнул он. «Это был полный промах, без сомнения», — отметил еще один высокопоставленный дипломат альянса.

