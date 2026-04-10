Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
11:20 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ стран Евросоюза предоставлять военные базы Соединенным Штатам в операции против Ирана свидетельствует о расколе внутри НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, «ограничение доступа США к военным базам во время войны с Ираном со стороны европейских стран выявило углубляющийся раскол внутри альянса и усилило опасения, что Дональд Трамп может использовать это как предлог для сокращения участия Вашингтона в обороне Европы».
Согласно заявлению представителя Белого дома FT, ранее «президент Трамп сказал, что НАТО была проверена и они провалились».
Практически все европейские члены НАТО в целом поддерживают большую «стратегическую автономию» от США, что соответствует желанию американской администрации, чтобы континент взял на себя большую ответственность за собственную оборону, говорится в публикации. Однако, согласно заявлению дипломатов, отказ предоставить США доступ к базам — это крайность, продиктованная внутриполитическими соображениями, противоречащими духу взаимной обороны.
«Цена этого может быть огромной», — сказал один из дипломатических представителей. «Теперь даже американские чиновники, которые понимают, почему НАТО [в Европе] полезна для них, задаются вопросом, зачем они [европейцы] это делают», — подчеркнул он. «Это был полный промах, без сомнения», — отметил еще один высокопоставленный дипломат альянса.
НОВОСТИ
- 11:40 10.04.2026
- ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
- 11:32 10.04.2026
- Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
- 11:05 10.04.2026
- Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
- 11:00 10.04.2026
- Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
- 10:32 10.04.2026
- Ученые РФ нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции
- 10:20 10.04.2026
- Потомка саратовских волков третий день ищут в Республике Корея
- 10:05 10.04.2026
- ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
- 10:00 10.04.2026
- Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
- 09:33 10.04.2026
- Собянин: Платформа «МЭШ» теперь полноценно работает в столичных колледжах
- 09:32 10.04.2026
- Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
