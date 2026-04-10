Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США

11:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в рамках гарантий безопасности для Украины хочет разместить на территории страны военные базы США и стран Европы. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

«Если на Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше», — цитирует его издание «Общественное». По его словам, гарантии безопасности должны включать западные системы ПВО «в достаточном объеме» и обеспечение финансирования ВСУ.

«Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект», — утверждает Зеленский.

