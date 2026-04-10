Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
11:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев в рамках гарантий безопасности для Украины хочет разместить на территории страны военные базы США и стран Европы. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.
«Если на Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше», — цитирует его издание «Общественное». По его словам, гарантии безопасности должны включать западные системы ПВО «в достаточном объеме» и обеспечение финансирования ВСУ.
«Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект», — утверждает Зеленский.
НОВОСТИ
- 11:40 10.04.2026
- ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
- 11:20 10.04.2026
- Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
- 11:05 10.04.2026
- Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
- 11:00 10.04.2026
- Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
- 10:32 10.04.2026
- Ученые РФ нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции
- 10:20 10.04.2026
- Потомка саратовских волков третий день ищут в Республике Корея
- 10:05 10.04.2026
- ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
- 10:00 10.04.2026
- Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
- 09:33 10.04.2026
- Собянин: Платформа «МЭШ» теперь полноценно работает в столичных колледжах
- 09:32 10.04.2026
- Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
