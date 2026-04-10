В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»
12:20 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы бегут от мобилизации и записывают видео о том, как посылают ТЦК «на три буквы». Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью агентству «Укринформ».
«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, „как я послал на три буквы ТЦК“ или „как я перебежал через ‚зеленку‘ за границу“ — а вы тупые тут оставайтесь», — сказал он.
Буданов добавил, что это показывает отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. «К сожалению, если единства не будет, может произойти катастрофа», — отметил он.
Глава офиса Зеленского также указал, что «с одной стороны, все говорят, что надо воевать <…>, а с другой стороны, все бегут от мобилизации».
