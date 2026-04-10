0
0
155
НОВОСТИ

В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»

12:20 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы бегут от мобилизации и записывают видео о том, как посылают ТЦК «на три буквы». Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью агентству «Укринформ».

«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, „как я послал на три буквы ТЦК“ или „как я перебежал через ‚зеленку‘ за границу“ — а вы тупые тут оставайтесь», — сказал он.

Буданов добавил, что это показывает отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. «К сожалению, если единства не будет, может произойти катастрофа», — отметил он.

Глава офиса Зеленского также указал, что «с одной стороны, все говорят, что надо воевать <…>, а с другой стороны, все бегут от мобилизации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 10.04.2026
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
13:00 10.04.2026
Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине
12:32 10.04.2026
Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право
12:05 10.04.2026
Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос
12:00 10.04.2026
Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg
11:40 10.04.2026
ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
11:32 10.04.2026
Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
11:20 10.04.2026
Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
11:05 10.04.2026
Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
11:00 10.04.2026
Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
Возврат к списку