В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы бегут от мобилизации и записывают видео о том, как посылают ТЦК «на три буквы». Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью агентству «Укринформ».

«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, „как я послал на три буквы ТЦК“ или „как я перебежал через ‚зеленку‘ за границу“ — а вы тупые тут оставайтесь», — сказал он.

Буданов добавил, что это показывает отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. «К сожалению, если единства не будет, может произойти катастрофа», — отметил он.

Глава офиса Зеленского также указал, что «с одной стороны, все говорят, что надо воевать <…>, а с другой стороны, все бегут от мобилизации».