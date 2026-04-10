Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «право сильного» на мировой арене заменило международное право, при этом возрастает конфликтных потенциал.

«Беларусь — страна с богатой и самобытной историей. Ее судьбоносные повороты были часто связаны с ключевым положением в самом сердце Европейского континента. С одной стороны, это бесспорное преимущество. В то же время, находясь в эпицентре многовекового соперничества Запада и Востока, белорусская земля не раз становилась ареной жестоких сражений. Память об этом передается у нас из поколения в поколение, помогает беречь мир и жить в согласии», — сказал глава государства, принимая верительные грамоты послов 10 стран.

По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, мир стал хрупок и уязвим. «[Мы видим] насколько „право сильного“ заменило международное право. Насколько утрачено доверие и возрос конфликтный потенциал», — признал президент.