Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине
13:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский опасается, что из-за подготовки к промежуточным выборам в Палату представителей, которые пройдут в США в сентябре, Вашингтон больше сосредоточится на внутренних вопросах и в августе выйдет из переговоров по Украине, если там не будет результатов.
«На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы — выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август», — приводит слова Зеленского украинское издание «Общественное».
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать