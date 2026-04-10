НОВОСТИ

Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине

13:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский опасается, что из-за подготовки к промежуточным выборам в Палату представителей, которые пройдут в США в сентябре, Вашингтон больше сосредоточится на внутренних вопросах и в августе выйдет из переговоров по Украине, если там не будет результатов.

«На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы — выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август», — приводит слова Зеленского украинское издание «Общественное».

НОВОСТИ

13:12 10.04.2026
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
0
54
12:32 10.04.2026
Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право
0
145
12:20 10.04.2026
В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»
0
172
12:05 10.04.2026
Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос
0
185
12:00 10.04.2026
Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg
0
193
11:40 10.04.2026
ГигаЧат освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
0
201
11:32 10.04.2026
Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США
0
218
11:20 10.04.2026
Нежелание стран ЕС предоставлять базы США углубляет раскол в НАТО — FT
0
196
11:05 10.04.2026
Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
0
206
11:00 10.04.2026
Большинство британцев считают, что США играют негативную роль в мировых делах — опрос
0
193

