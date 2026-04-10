Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
13:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене сотрудника городской администрации Мариуполя, передававшего спецслужбам Украины данные о дислокациях частей Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене», — сообщили в ЦОС.
Установлено, что он через Telegram «инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Мариупольского муниципального округа». Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он заключен под стражу.
