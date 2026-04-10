Франция проявляет интерес к урановым месторождениям Ботсваны

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция добивается доступа к урановым месторождениям Ботсваны после изгнания французской государственной ядерной энергетической группы Orano из Нигера. Об этом сообщил новостной портал Business Insider Africa.

Сейчас руководство Orano настойчиво ищет новые источники урановой руды для ядерной энергетики в целях компенсации своих потерь в Нигере, отмечает издание. В центре внимания французской группы в Африке стала Ботсвана, которая реализует программу диверсификации своей горнодобывающей промышленности, где главенствует сектор по добыче алмазов.

Журнал Jeune Afrique сообщил, что руководители Orano провели в апреле встречу с президентом Ботсваны Думой Боко, находящимся во Франции с официальным визитом.

На территории Ботсваны обнаружен ряд месторождений урана, включая одно из крупнейших неразработанных — Летлхакане. Общие национальные запасы урановой руды оцениваются в 142 млн тонн. По этому показателю Ботсвана занимает четвертую позицию в Африке.