Франция проявляет интерес к урановым месторождениям Ботсваны

13:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция добивается доступа к урановым месторождениям Ботсваны после изгнания французской государственной ядерной энергетической группы Orano из Нигера. Об этом сообщил новостной портал Business Insider Africa.

Сейчас руководство Orano настойчиво ищет новые источники урановой руды для ядерной энергетики в целях компенсации своих потерь в Нигере, отмечает издание. В центре внимания французской группы в Африке стала Ботсвана, которая реализует программу диверсификации своей горнодобывающей промышленности, где главенствует сектор по добыче алмазов.

Журнал Jeune Afrique сообщил, что руководители Orano провели в апреле встречу с президентом Ботсваны Думой Боко, находящимся во Франции с официальным визитом.

На территории Ботсваны обнаружен ряд месторождений урана, включая одно из крупнейших неразработанных — Летлхакане. Общие национальные запасы урановой руды оцениваются в 142 млн тонн. По этому показателю Ботсвана занимает четвертую позицию в Африке.

НОВОСТИ

14:32 10.04.2026
Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
0
90
14:12 10.04.2026
США и ЕС близки к сделке, координирующей закупки ключевых минералов — Bloomberg
0
137
14:00 10.04.2026
РФ хочет не перемирия с Украиной, а прочного, устойчивого мира — Песков
0
150
13:25 10.04.2026
Сергей Собянин: Новый детский сад открыт в районе Щербинка
0
173
13:12 10.04.2026
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
0
223
13:00 10.04.2026
Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине
0
238
12:32 10.04.2026
Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право
0
272
12:20 10.04.2026
В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»
0
293
12:05 10.04.2026
Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос
0
277
12:00 10.04.2026
Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg
0
289

