США и ЕС близки к сделке, координирующей закупки ключевых минералов — Bloomberg

США и Евросоюз близки к заключению сделки, которая позволит координировать добычу и закупку критически важных минеральных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам агентства, соглашение направлено на снижение зависимости западных стран от ресурсов из Китая. План предполагает меры поощрения для поставщиков не из КНР. Стороны планируют сотрудничать в области инвестиций, стандартов и совместных проектов. Ресурсы, о которых идет речь, используются в самых разных технологиях, от управляемых ракет и истребителей до электромобилей.

Bloomberg называет потенциальное заключение соглашения «моментом редкого ослабления напряженности» в отношениях ЕС и США. Американский президент Дональд Трамп в последние недели подверг Европу жесткой критике за нежелание оказать поддержку операции в Иране. Детали соглашения еще обсуждаются и могут быть пересмотрены, сообщили Bloomberg источники.

В прошлом году Пекин ввел меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов в ответ на тарифы со стороны США. Более 80% редкоземельных металлов в настоящий момент добываются в Китае.