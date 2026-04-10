США и ЕС близки к сделке, координирующей закупки ключевых минералов — Bloomberg

14:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Евросоюз близки к заключению сделки, которая позволит координировать добычу и закупку критически важных минеральных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам агентства, соглашение направлено на снижение зависимости западных стран от ресурсов из Китая. План предполагает меры поощрения для поставщиков не из КНР. Стороны планируют сотрудничать в области инвестиций, стандартов и совместных проектов. Ресурсы, о которых идет речь, используются в самых разных технологиях, от управляемых ракет и истребителей до электромобилей.

Bloomberg называет потенциальное заключение соглашения «моментом редкого ослабления напряженности» в отношениях ЕС и США. Американский президент Дональд Трамп в последние недели подверг Европу жесткой критике за нежелание оказать поддержку операции в Иране. Детали соглашения еще обсуждаются и могут быть пересмотрены, сообщили Bloomberg источники.

В прошлом году Пекин ввел меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов в ответ на тарифы со стороны США. Более 80% редкоземельных металлов в настоящий момент добываются в Китае.

14:32 10.04.2026
Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
0
90
14:00 10.04.2026
РФ хочет не перемирия с Украиной, а прочного, устойчивого мира — Песков
0
150
13:32 10.04.2026
Франция проявляет интерес к урановым месторождениям Ботсваны
0
202
13:25 10.04.2026
Сергей Собянин: Новый детский сад открыт в районе Щербинка
0
173
13:12 10.04.2026
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
0
223
13:00 10.04.2026
Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине
0
238
12:32 10.04.2026
Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право
0
272
12:20 10.04.2026
В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»
0
293
12:05 10.04.2026
Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос
0
277
12:00 10.04.2026
Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg
0
289

