Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир между Россией и Украиной может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет решение. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот мир [между Россией и Украиной] может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмет на себя ответственность. Об этом уже говорилось неоднократно», — подчеркнул представитель Кремля.