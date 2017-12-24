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Новости

Генассамблея ООН проголосовала против изменения статуса Иерусалима

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08:12 22.12.2017 Источник: РОСБАЛТ

Генеральная ассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля. По итогам заседания она приняла резолюцию, в которой осуждается решение США перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. За документ сегодня проголосовали 128 стран, против выступили 9 (США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Науру, Маршалловы острова, Микронезия, Того и Палау). ​Еще 35 стран воздержались, включая Канаду и Австралию.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал сократить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ООН. Заседание Генассамблеи состоялось по запросу Турции и Йемена — эти государства пожаловались на незаконность действий Вашингтона. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что США «не смогут подкупить Турцию за доллары».

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ООН «домом лжи».

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