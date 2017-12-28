Банк России не собирается повышать ставку для снижения инфляции в 2018 г.
08:05 28.12.2017 Источник: Известия
Центральному банку не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции. В этом году ее дополнительно замедлили на один процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля. Влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине следующего года, указывает регулятор в своем докладе о ДКП. Таким образом, к концу 2018 года рост потребительских цен вернется к целевым 4%.
2017 год знаменуется рекордно низкой инфляцией в истории России. К 20 декабря потребительские цены выросли всего лишь на 2,4%, говорится в материалах Росстата. В ЦБ прогнозируют инфляцию к концу года на уровне 2,4–2,6%.
В следующем году в ЦБ всё же прогнозируют удорожание товаров и услуг на 4%. Это целевой ориентир для регулятора. Несмотря на ожидаемый рост цен в 2018 году, Банк России не планирует дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, подчеркивается в декабрьском докладе о ДКП. Известия
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