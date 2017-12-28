РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
17:12 28.12.2017 Источник: Известия
Обвинения США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу являются голословными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
«Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил РФ в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям «открытого неба», проводимым над территорией США», — сказала она журналистам.
Захарова также сообщила, что, исходя из принципа взаимности, Россия вынуждена была пойти на «адекватные меры, которые носят процедурный характер». В частности, речь идет о намерении Москвы отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США.
«Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — отметила Захарова. "Известия"
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
- 15:32 28.12.2017
- Курс биткоина пошел на снижение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать