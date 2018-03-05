МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
21:13 02.03.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было совершено 11 обстрелов Дамаска, выпущено 28 мин, имеются разрушения и пострадавшие среди горожан. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан", - сказал генерал.
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