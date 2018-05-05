Школьники совершили географическое открытие и могут принять участие в исследовательском походе
18:30 27.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьники, открывшие новый остров у архипелага Новая Земля, смогут поучаствовать в исследовательском походе военных моряков в Арктику. Об этом сообщил в пятницу президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.
Новый остров у ледника Вилькицкий-Южный был обнаружен школьниками Артемом Макаренко и Валерией Саенко. Остров появился из-за таяния ледников возле архипелага Новая Земля, найти его удалось благодаря снимкам со спутников дистанционного зондирования земли. "С помощью технологий дистанционного зондирования Земли сегодня мы имеем возможность в режиме реального времени оценивать изменения на нашей планете. Наверное, это и есть география будущего", - сказал Шойгу.
По его мнению, не удивительно, что этим заинтересовались школьники и даже совершили географическое открытие. "Надеюсь, что у них будет возможность подтвердить его, поучаствовав в исследовательском походе наших военных моряков в арктические широты", - добавил глава организации.
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