Школьники совершили географическое открытие и могут принять участие в исследовательском походе

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники, открывшие новый остров у архипелага Новая Земля, смогут поучаствовать в исследовательском походе военных моряков в Арктику. Об этом сообщил в пятницу президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Новый остров у ледника Вилькицкий-Южный был обнаружен школьниками Артемом Макаренко и Валерией Саенко. Остров появился из-за таяния ледников возле архипелага Новая Земля, найти его удалось благодаря снимкам со спутников дистанционного зондирования земли. "С помощью технологий дистанционного зондирования Земли сегодня мы имеем возможность в режиме реального времени оценивать изменения на нашей планете. Наверное, это и есть география будущего", - сказал Шойгу.

По его мнению, не удивительно, что этим заинтересовались школьники и даже совершили географическое открытие. "Надеюсь, что у них будет возможность подтвердить его, поучаствовав в исследовательском походе наших военных моряков в арктические широты", - добавил глава организации.







