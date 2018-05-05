Католикос всех армян Гарегин II встретился с лидером митингующих оппозиционеров

10:45

Лидер митингующих, оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что провел встречу с Верховным патриархом и Католикосом всех армян, его Святейшеством Гарегином Вторым.

«Немногим ранее в Первопрестольном Святом Эчмиадзине провел встречу с Католикосом всех армян Гарегином II. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути регулирования», – написал Пашинян, - сообщает Panorama.am.