Католикос всех армян Гарегин II встретился с лидером митингующих оппозиционеров
10:45 28.04.2018
Лидер митингующих, оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что провел встречу с Верховным патриархом и Католикосом всех армян, его Святейшеством Гарегином Вторым.
«Немногим ранее в Первопрестольном Святом Эчмиадзине провел встречу с Католикосом всех армян Гарегином II. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути регулирования», – написал Пашинян, - сообщает Panorama.am.
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