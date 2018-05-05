Интернет-омбудсмен: Блокировать Telegram по IP-адресам - "абсолютно бестолковое занятие"

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что готовит обращение к российским властям в связи с ситуацией с блокировкой мессенджера Telegram ("Телеграм"). Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер с помощью блокировок IP-адресов - "абсолютно бестолковое занятие", заявил Мариничев в субботу в интервью радио "Коммерсант ФМ".

"Мы готовим обращение и пакет документов, я думаю, что в ближайшее время мы сделаем определенные шаги. У нас идет сейчас работа, и в ближайшие дни мы постараемся предпринять активные действия", - ответил Мариничев на вопрос о том, предпринимает ли он действия, чтобы повлиять на ситуацию с блокировкой Telegram.