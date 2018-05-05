СМИ: С лужайки Белого дома исчез "символ долгосрочных отношений" США и Франции
18:20 29.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дуб, который посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, неожиданно исчез с южной лужайки Белого дома. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.
Издание обратило внимание на фотографию лужайки, где лидерами двух стран было посажено дерево. На ней отсутствует саженец, а на самом месте посадки виден участок с пожелтевшей газонной травой.
Макрон и его супруга Брижит во время своего первого официального визита в США преподнесли Трампу молодой дуб с севера Франции как "символ долгосрочных отношений". Саженец Макрон привез из леса Белло, недалеко от французской реки Марна, где в июне 1918 года произошла вошедшая в историю битва. Тогда германской армии противостояли французы, американцы и британцы.
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