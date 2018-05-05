СМИ сообщили об "атаке врагов" на сирийские военные базы
09:00 30.04.2018 Источник: РБК
Сирийская армия заявила о том, что подконтрольные ей базы в провинциях Алеппо и Хама подверглись ракетным ударам. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Al-Arabiya. Взрывы собеседники телеканала назвали «новой атакой врагов» режима президента Сирии Башара Асада, однако конкретно кем именно, по их данным, были нанесены удары, они не уточнили.
Звуки разрывающихся снарядов, как рассказали источники Al-Arabiya, были слышны в указанных местностях около 22:30 по местному времени. «Сирия подвергается новой агрессии. Вражескими ракетами поражены военные базы в районах Хама и Алеппо», — цитирует телеканал одного из собеседников. Взрывы, как уточняют источники Al-Arabiya, были «последовательными». РБК
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