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Обрушение произошло на шахте в Туве

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11:00 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение произошло в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно- дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работает 21 человек, в том числе 15 сотрудников МЧС. Информация об оставшихся под завалами уточняется.

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