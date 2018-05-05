Обрушение произошло на шахте в Туве

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение произошло в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС."В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно- дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе", - говорится в сообщении.На месте обрушения работает 21 человек, в том числе 15 сотрудников МЧС. Информация об оставшихся под завалами уточняется.