В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
20:31 30.04.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Решение о блокировке мессенджера Telegram в России вызывает беспокойство многих стран и международных организаций, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир, передает «Росбалт».
«Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — говорится в заявлении Дезира в Twitter.
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