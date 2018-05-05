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Новости

В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram

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20:31 30.04.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Решение о блокировке мессенджера Telegram в России вызывает беспокойство многих стран и международных организаций, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир, передает «Росбалт».

«Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — говорится в заявлении Дезира в Twitter.


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