В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram

20:31 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Решение о блокировке мессенджера Telegram в России вызывает беспокойство многих стран и международных организаций, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир, передает «Росбалт».

«Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — говорится в заявлении Дезира в Twitter.



