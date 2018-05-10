Депутаты намерены расширить действие "закона Димы Яковлева"
13:00 10.05.2018 Источник: Ведомости
Представители всех четырех фракций в четверг внесут в Госдуму поправки в так называемый закон Димы Яковлева. Об этом сообщил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает ТАСС. Поправки предлагают признать нежелательными иностранные организации, которые вмешивались в российские выборы, они не коснутся запрета на усыновление российских детей, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта единоросс Виктор Пинский.
Исаев отметил, что поправки затронут иностранные юридические и физические лица, вмешательство которых в российские выборы будет доказано. «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», – добавил депутат.
Соавтор законопроекта - зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов указал, что закон может быть распространен прежде всего на российские структуры Великобритании и стран Европы. По его словам, определять страны, которые вмешивались в выборный процесс, будут МИД и правительство.
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