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Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]

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09:05 11.05.2018 Источник: Lenta.ru

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлен подлет израильской ракеты Spike NLOS к зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) «Панцирь-С1» сирийской армии.

Видео снято камерой на самой ракете. На кадрах можно заметить группу из трех человек, которые стоят неподалеку от ЗРПК. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.

Целью стала система SA-22, уточняет The Jerusalem Post. SA-22 Greyhound — обозначение «Панциря-С1» по кодификации НАТО. Это первая подтвержденная потеря такой техники в ходе боевых действий в Сирии.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. По данным Минобороны России, налет с использованием истребителей F-15 и F-16 длился два часа, за это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля — земля». Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.  Lenta.Ru


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