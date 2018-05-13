Синоптики предупредили москвичей о возмущении геомагнитного поля

09:10 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Погожий и солнечный антициклон останется полноправным хозяином в Москве и Московской области в воскресный день. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 22-24 градусов тепла, по области до 20-25 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 754 мм ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 25-30%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором в этот день будут отдельные возмущения геомагнитного поля на фоне повышенного атмосферного давления, которые сформируют биотропные погодные условия спастического типа.