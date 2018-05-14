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Новости

Беспорядки в Секторе Газа привели к жертвам

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15:12 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Десять палестинцев погибли, более 500 ранены в результате беспорядков в Секторе Газа. Как сообщает Гаарец, несколько тысяч палестинцев вышли на марш протеста и вступили в столкновение с израильскими военными у границы с Израилем.

Акция приурочена к открытию американского посольства в Иерусалиме. По данным палестинских источников, израильские службы безопасности обстреливали протестующих резиновыми пулями и применили слезоточивый газ.  Эхо Москвы

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