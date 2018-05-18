На НТВ выходит российская адаптация культового детектива "Мост"

11:32 Источник: НГ-Online

Кадр из фильма

В понедельник 21 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост», адаптации известного шведско-датского детектива Bron/Broen. Это третья адаптация картины после американо-мексиканской The Bridge и британо-французской The Tunnel.

Действие российской версии сериала разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом находят тело женщины.Со стороны России поиском преступника занимается следователь Максим Казанцев (Михаил Пореченков), а Эстонию представляет старший комиссар Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Вскоре они выясняют, что верхняя половина трупа принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя — студентке из Санкт-Петербурга…

Как и во всех адаптациях сериала, мост – это символ, который в силу обстоятельств сначала разъединяет людей и страны, а потом соединяет их.

Вера Цветкова