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На НТВ выходит российская адаптация культового детектива "Мост"

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11:32 18.05.2018 Источник: НГ-Online

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Кадр из фильма
В понедельник 21 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост», адаптации известного шведско-датского детектива Bron/Broen. Это третья адаптация картины после американо-мексиканской The Bridge и британо-французской The Tunnel.

Действие российской версии сериала разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом находят тело женщины.Со стороны России поиском преступника занимается следователь Максим Казанцев (Михаил Пореченков), а Эстонию представляет старший комиссар Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Вскоре они выясняют, что верхняя половина трупа принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя — студентке из Санкт-Петербурга…

Как и во всех адаптациях сериала, мост – это символ, который в силу обстоятельств сначала разъединяет людей и страны, а потом соединяет их.

Вера Цветкова

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